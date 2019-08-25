İlhan Palut: İyi oynadık, skordan memnunum

İlhan Palut, “İlk haftadaki galibiyetimizin ardından bu maçı da kazanıp iyi başlangıcımızı sürdürmek istiyorduk. Bununla beraber oyunumuzu da geliştirmek niyetindeydik. Menemenspor maça agresif başladı ancak bu dakikalarda da pozisyonlar bulduk ve pozisyon vermedik. Kırmızı kartın ardından oyun tamamen hakimiyetimize geçti. İkinci yarıda rakibimiz top çevirmeye çalışırken çok pozisyon bulduk. İyi oynadık ancak rakibin eksik kalmasının da bunda payı vardı. Oyuncularımı kutluyorum” dedi. Menemenspor’un gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Palut, “Açıkçası ilk sarı kartı görmedim. Ancak ikinci sarı kartta rakip oyuncunun bizim oyuncumuzun tendonuna bastığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.