Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray'a konuk olan Konyaspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Yeşil Beyazlı ekipte teknik direktör İlhan Palut, 90 dakikayı değerlendirdi. Son dakikalarda yenilen gole çok üzüldüklerini belirten Palut, şu ifadeleri kullandı:

'Galatasaray'ın maç boyunca net pozisyonu yoktu'

"Galatasaray maçından en azından 1 puanla ayrılmayı düşünüyorduk, planlıyorduk. Maçın geneline baktığımız zaman, defansif anlamda istediklerimizi uygulayabildiğimiz bir maçtı. Galatasaray'ın maç boyunca net pozisyonu yoktu. Bu noktada planımız işledi. Fakat, özellikle kazandığımız toplardan sonra Galatasaray'ı eksik yakaladığımız zamanlarda son top tercihimizin, kalitemizin ya da son vuruş zamanlamamızın bir türlü istediğimiz gibi olmamasından dolayı ofansif anlamda istediğimiz etkinliği sağlayamadık. Maç berabere dengede giderken, bizim istediğimiz tempoda giderken maalesef maçın sonlarına doğru yediğimiz golle buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Ofansif anlamda daha iyi olmamız gereken ama defansif disiplin anlamda takım disiplini anlamında iyi bir mücadele gösterdiğimiz bir gündü. Bu maçı burada üzülerek noktalıyoruz. Üç gün sonra belki de bizim adımıza ligin en önemli maçlarından birine çıkacağız ve yarın itibariyle hazırlıklarımıza başlayacağız."