İkonik mobil oyunda dev güncelleme!

Dünyanın en büyük mobil oyun yayıncılarından Supercell’in ikonik oyunu Brawl Stars’ın dev güncellemesi oyuncularla buluştu. Yeni karakter Lola’nın savaş meydanına adım attığı güncellemeyle birlikte birçok yeni kostüm de oyuna eklendi. Kromatik savaşçı Lola, egoist karakteriyle oluşturduğu kopyası sayesinde avluya renk katıyor.

Avlunun yeni karakteri Lola’nın 70. Kademede açılan Serseri Lola kostümü ile birlikte Surge Kong, Kaptan Crow, Squeak Avcısı Gale ve Yönetmen Buzz kostümleri de yeni sezonun kostümleri arasında yer aldı.

Beklenen Club League güncellemesi geldi

Brawl Stars oyuncularının merakla beklediği Club League güncellemesi de bu yama ile oyunda kendisini gösterdi. Önceden 100 üyeye sahip olunabilen Club League içerisinde artık yalnızca 30 üye yer alabilecek. Club League değişimiyle kulübünü düzenlemeyen oyuncular için bu adım otomatik olarak yapılacak.

President, Vice-President, Senior ve Member sıralamasıyla düzenlenecek kulüpler 30 üyeyi aştığında ise aynı isim ve kulüp olarak yeni kulüpler açılabilecek.

İlk kez Türkçe dublaj ile gösterime giren Cadılar Bayramı videosu sonrasında etkinlikler boyunca yer alan oyun modları ve kostümler de yeni gelen güncellemeyle birlikte önümüzdeki Cadılar Bayramı’na kadar oyunculara veda etti.

Brawl Stars Güncelleme Notları

Club League’de önemli değişim!

● Club League üye sayısı 100’den 30’a düşürüldü.

● Üye sayısı dolan kulüplerin yenisi açılacak.

Brawl Stars’ın yeni karakterine merhaba diyin!

Lola Brawlywood’da yaşayan, kendisine aşırı takıntılı bir film yıldızıdır ve spot ışığının daima üstünde olmasını ister. Gözleri elmas olan sahte bir tilki eşarbı vardır ve gözlerinden Lola kadar parıldayan yıldızlar saçar!

Kromatik Karakter Lola’nın Özellikleri

Ana Saldırı - Elmas Gözler

● Lola sahte tilki eşarbından dar bir kavisle yıldız yağmuru fırlatır.

Süper Yetenek – Megaloman

● Lola saldırılarını ve hareketlerini taklit eden bir klonunu oluşturur.

Gadget - Çerçeveyi Dondur

● Lola'nın kopyası hareketsiz hale gelir, ancak 4 saniye boyunca %75 kalkan kazanır.

Yıldız Gücü - Doğaçlama

● Lola’nın yalnızca bir cephanesi olduğunda hasarı %30 artar.

Yıldız Gücü – Bir Öpücükle Mühürleme

● Lola’nın yinelenen versiyonunun mermileri, bir takım arkadaşının 100 sağlık puanını iyileştirir. (Her vuruşta 100)

Yeni Kostümler & Görsel İyileştirmeler

Yeni Kostümler

● Chola (Brawlpass Seviye 70)

● B-800 Boğa (Brawlpass Seviye 1)

● Yönetmen Buzz (60 Güç Ligi Karşılaşması galibiyetinde açılır - 25.000 Yıldız Puanı)

Gerçek Gümüş / Altın

● Bibi

● Carl

● Amber

● Colette

● Dynamike

Tekrar Modellenenler

● Jessie

Yeni ve Animasyonlu Pinler

● Doğuştan Kötü Buzz

● Lola ve Chola