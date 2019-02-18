İki farklı Fenerbahçe

20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi bitti, Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe yepyeni bir sayfa açtı. Yeni başkan Koç, birçok konuda zihniyeti değiştirme vaadiyle göreve başladı. Ancak işler hiç de umulduğu gibi gitmedi. Sarı-Lacivertliler, ligde tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. İlginç bir şekilde Avrupa Ligi’nde ise yoluna devam etmek için önemli bir avantaja sahip.

Avrupa'da çok farklı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit’i 1-0 mağlup ederek son 16 turunun kapısını araladı. Üstelik bu galibiyeti alırken, sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu. Sarı-Lacivertliler, UEFA listesine yazamadığı için birçok yıldızını kullanamasa da Avrupa’da bambaşka bir görüntü çiziyor. Ersun Yanal ve öğrencileri, perşembe günü St.Petersburg’da oynanacak rövanşta yine benzer bir performans sergileyerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Tehlike hattına inebilir

Ligdeki senaryo ise bambaşka... Sarı- Lacivertliler, Konya beraberliğiyle birlikte 22 hafta sonunda hanesine sadece 24 puan yazdırabildi. Haftalar, “Takım seri galibiyetlerle toparlanır”, “Fenerbahçe buralarda kalmaz, hızla yukarılara tırmanır” yorumlarıyla geride kaldı ama Kanarya düşme hattından bir türlü kurtulamadı. Ersun Yanal’ın öğrencileri haftaya Beşiktaş derbisine çıkacak. Alınacak yenilgi, tehlike çanlarının çalmasına neden olacak. 24 puanlı Ankaragücü ile 21 puanlı Erzurumspor’un kapışmasından çıkacak sonuç, Fenerbahçe’yi yeniden düşme potasına sokabilir.