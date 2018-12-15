İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Galatasaray: 1

Voleybol Efeler Ligi’nin 11. hafta maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Galatasaray’ı 3-1 yendi.

15 Aralık 2018, Cumartesi 20:43
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İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Galatasaray: 1

Voleybol Efeler Ligi’nin 11. hafta maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Galatasaray’ı 3-1 yendi.

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Galatasaray: 1

Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ebru Ayata

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Fatih Cihan, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Burak Hascan, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu)

Galatasaray: Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Özgür Türkmen, Emin Gök, Ufuk Minici, Muzaffer Yönet)

Setler: 23-25, 25-19, 25-23, 25-23

Süre: 137 dakika (29, 35, 40, 33)

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