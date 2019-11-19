Ihlamur çayı, geleneksel şekilde ateş düşürmek ve sakinleşmek adına kullanılmaktadır. Bilhassa havaların soğuması ile birlikte bal ve limonla içilen ıhlamur çayı; grip, soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıklara karşı direnç sağlamaktadır. Metabolizma güçlendirici özelliğiyle vücut direncini yükseltmektedir. Kuvvetli bir nefes açıcı ve balgam söktürücüdür. Ihlamur çayı ne işe yarar sorusuna bunlar cevap olabilir. Ihlamurun çiçeklerinde yer alan yararlı antioksidanlar, iltihap gideren özellikleri taşımaktadır. Solunum yolu, kanser ve kalp- damar sağlığı adına etkili bir bitkidir.

Yüksek tansiyona iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra spazmları önleyerek kadınların adet sancılarına, mide ve bağırsak bozukluklarına iyi gelir. Sakinleştirici özelliği ile çocuklar ve bebekler adına tüketimi uygun olan ender bitkilerdendir. Tonik şeklinde ya da buhar banyosu yoluyla; saç, cilt, göz temizliği ve sağlığı adına uygulanır.

Ihlamur hakkında

Ihlamurgiller familyasından olan ve ağaç formundaki bitki şeklinde tanımlanabilir. Ihlamur özellikleri arasında; Kuzey yarım kürenin ılıman iklimlerinde yetiştiği, ağaçların 30 metre civarında büyüdüğü ve 1000 seneye dek yaşadığı sıralanabilir. 80 çeşit ıhlamur bitkisinin yalnızca ikisi tıbbi yarar için kullanıldığı söylenebilir. Bunlar; büyük yapraklı yaz ıhlamuru ve küçük yapraklı Avrupa ıhlamurudur. Bitki çayı ağacın yaprak, çiçek ve kabuğundan yapılmaktadır. Çiçek bölümü en değerli bölümdür. Bu kısım hassas, hoş kokulu ve sarımsı beyazdır. Yapraklar belirgin kalp biçimindedir. Yumuşak, krem renkli, tatlı ve yuvarlak meyveleri bulunur.

Ihlamurun Yararları

Ihlamur herkes tarafından bilinen ve tüketilen, insan sağlığı konusunda da oldukça yararlı olan bitkilerden birisidir. Ihlamur faydaları aşağıdaki gibidir;

- Soğuk algınlığı ve grip için birebirdir,

- İltihap gidericidir,

- Kalp sağlığına yardımcı olur,

- Bağışıklığı kuvvetlendirir,

- Cilt sağlığına destek olur,

- Saçları besler,

- Kuvvetli bir sakinleştiricidir.

Ihlamurun Zararları ve Yan Etkileri

Ihlamur, faydaları kadar yan etkileri de bulunan bir bitkidir. Kalp rahatsızlığı geçmişi ya da riski bulunuyorsa kişi ıhlamur tüketmemelidir. Uzun zamanlı ve yoğun tüketilmesi kardiyotoksik etkiye neden olabilir. Bunun dışında hamileler ve emziren hanımlara tavsiye edilmez.

Hafif alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Lityum kullanan bireyler doktora danışıp tüketmelidir. Anemi bulunanlar ıhlamur tüketmemelidir. İlaç etkileşiminin olmasından ötürü kullanılan herhangi bir ilaç olması durumunda doktora danışmak gerekir. Yemekten sonra içildiğinde hazmı güç hale sokar. Uyuşukluk yapması da muhtemeldir.

Uyku veren özelliğinin bulunmasından ötürü sindirimi yavaşlatabilir. Bu sebepten ötürü öğünlerin arasında içmek daha yararlıdır. Ihlamur çayı, 10 dakikadan çok bekletildiğinde, yapısında bulunan maddeler değişip, sarı renk kırmızıya dönüşür. Kokusu da kaybolur. Yaprak ıhlamur kullanılırsa, demlemeden sonra kırmızı rengi alır. Bununla beraber sağlayacağı yararlar azalır, koku ve tadı da kaybolur. Gün içerisinde 2 veya 3 bardaktan çok ıhlamur çayı içilmemelidir.

Ihlamur çayı hazırlanışı

Ihlamur çayının hazırlanışı hakkında bilgi vermek yararlı olabilir. Ihlamur çayı demleme için 2 gram kadar ıhlamur bir demlik içerisine koyularak, üstüne bir su bardağı suyu kaynamaya yakın sıcaklıkta eklemek doğru olacaktır. 5 ile 10 dakika içerisinde demlenmesi için beklemek oldukça önemlidir. Demleme süresi 5 ile 10 dakikayı geçmemelidir. Çünkü yukarıda da belirtildiği üzere, ıhlamur çayının rengi dönüştüğünde, yararları ve tadında bir azalma olmaktadır.

5 ile 10 dakika arasında demlenmeye bırakılan ıhlamur çayını bu aralıklarda tüketmek faydaların sağlanması için önemli olmaktadır. Taşımış olduğu uçucu yağın kaybolmasını engellemek adına demliğin ağzının da kapalı tutulması gerekir. Ihlamur çayı bekletildiği zaman içerisinde bulunan aktif maddeler kaybolduğu için her zaman taze şekilde demlenip içilmesi gerekir.