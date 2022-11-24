Igor Tudor, Süper Lig yıldızını istiyor! Temaslar başladı

Beşiktaş , Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken eldeki isimler de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Igor Tudor yönetimindeki Marsilya'nın Beşiktaş'ın yıldız ismi için devreye girdiği belirtildi.





Yükselen değer Tayyip Talha

Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Adana Demirspor'dan transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç, kısa sürede ilk 11'e ardından da A Milli Takım'a geçiş yaptı. 1.5 milyon Euro karşılığında alınan 22 yaşındaki stoper, şimdiden değerini ikiye katladı!

Beşiktaş’ın transferin döneminin son saatlerinde Adana Demirspor’dan 1.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç Siyah-Beyazlı formayla çıkışa geçti. Fenerbahçe ’yle yapılan kıyasıya yarışın ardından Siyah- Beyazlılar’ın yolunu tutan 22 yaşındaki stoper, piyasa değerini kısa sürede katlamayı başardı.





1 Haziran 2022’de 2.8 milyon Euro olan piyasa değeri 13 Eylül’de ara 2.2 milyon Euro kadar gerileyen genç savunmacı şu an 3.8 milyon Euro değere ulaştı. Kara Kartal’da çıktığı 8 maçta 2 gole imza atarak hücumda da etkili olan Tayyip Talha, adım adım Kartal’ın Türk futbolunun önemli savunmacılarından biri olmaya başladı.

Milli formayla alkış aldı

A Milli Futbol Takımı’nın 19 Kasım’da 2-1 galip geldiği Çekya mücadelesinde ilk kez Ay Yıldızlı formayı giyen ve 60. dakikada Ozan Kabak’ın yerine oyuna dahil olan genç savunmacı, Beşiktaş’ın da yüzünü güldürdü. Verdiği 11 pasın tamamında isabet bulan, Tayyip Talha, performansıyla alkış aldı. Beşiktaş ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Tayyip Talha’nın değerini daha da artırması bekleniyor.





Ersin için 5 milyon Euro

Beşiktaş Yönetimi, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu’nun Avrupa hayallerine engel olmama kararı aldı. Genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, oyuncusunun hayali olan Avrupa’ya transferi konusunda zorluk çıkarmayacak.

Yönetimin, ara transfer döneminde 21 yaşındaki eldiven için 5 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde ayrılığına onay vermesi bekleniyor.

Tudor’lu Marsilya, Muleka’nın peşinde

Igor Tudor’un çalıştırdığı Marsilya, Beşiktaş’ın bu sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka’yı istiyor. Fransa Lig 1 ekibinin temsilcilerinin Siyah-Beyazlı oyuncunun durumunu araştırdığı öğrenildi.

Geçen sezon Kasımpaşa’da yarım sezonda 14 maçta 12 gollük performans ortaya koyması sonrasında Kara Kartal’a kazandırılan Demokratik Kongolu golcü, Valerien Ismael döneminde sağ kanatta oynatıldığı için etkisiz kalmıştı.