Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeage’in 29. haftasında Valencia‘ya konuk olacak. Yarın TSİ 23.00’da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın koçu Igor Kokoskov şu değerlendirmeleri yaptı:

“EuroLeague tecrübesi olan birçok oyuncuları var. Nasıl basketbol oynanacağını çok iyi biliyorlar ve birçok kez bu tarz maçlarda mücadele ettiler. Silahları var ve bizim evimizde oynanan karşılaşmada bizi mağlup etmişlerdi. O maçla birlikte kendimizi zor bir pozisyona soktuk ve bu karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor. Potansiyelimizi ve personelimizi doğru kullanmamız gerekiyor. Valencia‘yı yenmek için en iyi oyunumuzu oynamalıyız.”

Ahmet Düverioğlu ise karşılaşma hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Playoff yarışı için çok önemli ve değerli bir karşılaşmaya çıkacağız. Yıllarca beraber oynadığım Nikola Kalinic‘e karşı mücadele edecek olmak bu maçın anlamını arttırıyor. Valencia çok iyi bir takım. İstanbul’da oynadığımız ilk maçta bizi yenmişlerdi. Hücumda çok verimli oyunculara sahipler. İyi şutörlere ve pota altı oyuncularına sahipler. Uzunları üç sayı çizgisinin gerisinden de etkili olabiliyor. Biz iyi bir dönem geçiriyoruz. Çift maç haftasında deplasmanda 2 tane çok zor maç kazandık. Kendi evimize dönmeden deplasmanda bir maç daha kazanarak avantajımızı arttırmak istiyoruz. Bu maça kadar kalan zamanımızı en iyi şekilde hazırlanmak için kullanacağız.”