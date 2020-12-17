Igor Kokoskov: Söyleyeceğim çok fazla şey yok

Igor Kokoskov'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Zalgiris'in farkı bu kadar nasıl açabildiğine bir cevabım yok. Savunmada da hücumda da agresif oynadılar. Bu sonuç daha çok bizim oyunumuzla ilgili... Söyleyebileceğim tek şey, Zalgiris‘e ve koç Martin Schiller’a tebrikler. Bu akşam bir takım olarak, birlikte oynadılar ve 'galibiyeti hak ettiler' desem hafife almış olurum. Maçın sonucu, her şeyi anlatıyor. Maçı izlemediyseniz de sonuç, size ne olduğunu anlatıyor.







