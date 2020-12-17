Igor Kokoskov: Söyleyeceğim çok fazla şey yok
Fenerbahçe Beko’nun Zalgiris Kaunas ile oynadığı maçın ardından koç Igor Kokoskov açıklamalarda bulundu. "Sonucu görüyorsunuz, Zalgiris ve Schiller’a tebrikler..." diyen Kokoskov, "Maçı izlemediyseniz de sonuç, size ne olduğunu anlatıyor." yorumunu yaptı.
Igor Kokoskov'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Zalgiris'in farkı bu kadar nasıl açabildiğine bir cevabım yok. Savunmada da hücumda da agresif oynadılar. Bu sonuç daha çok bizim oyunumuzla ilgili... Söyleyebileceğim tek şey, Zalgiris‘e ve koç Martin Schiller’a tebrikler. Bu akşam bir takım olarak, birlikte oynadılar ve 'galibiyeti hak ettiler' desem hafife almış olurum. Maçın sonucu, her şeyi anlatıyor. Maçı izlemediyseniz de sonuç, size ne olduğunu anlatıyor.