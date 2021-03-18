Igor Kokoskov: Her maçın çok önemli olduğunu anlayabilmeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 30. maç döneminde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, açıklamalarda bulundu.

EuroLeague'de normal sezonun sonuna gelinirken her maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Igor Kokoskov, "Zalgiris, EuroLeague’deki en sert takımlardan biri. Birlikte oynama alışkanlığına sahip, grup halinde hareket edebilen 12 oyuncuları var. Maç içinde birlikte kalıyorlar ve ortak hareket ediyorlar. Zalgiris’e baktığınızda geleneksel Litvanya basketbolunu ve o ekolü görebiliyorsunuz. Aynı zamanda çok iyi yabancı oyunculara da sahipler. Özellikle Joffrey Lauvergne çok iyi bir sezon geçiriyor. Zalgiris sezon boyunca çok iyi basketbol oynadı ve koç Martin Schiller’in bu takımla başarabildiklerinden ötürü çok mutluyum. Bu oyuncu kadrosuyla birlikte harika bir iş çıkardı. Evimizde oynuyoruz ve bu karşılaşmayı kazanarak iç sahayı korumamız gerekiyor. Sezonun sonu yaklaşıyor ve her maçın çok önemli olduğunu anlayabilmeliyiz" dedi.