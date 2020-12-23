Igor Kokoskov: Bu bir reaksiyon maçı

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde Olympiacos'u konuk edecek temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Bunun bir reaksiyon maçı olacağını belirten Kokoskov, "Tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. Hem hücumda hem de savunmada çok basit ve doğru bir takım yapısına sahipler; bu, nasıl oynamaları gerektiğini bilen bir koç ve takımdan bahsettiğimizi kanıtlıyor. Özellikle son dönemde çok iyi oynuyorlar. Biz de bu süreci maalesef iyi geçiremedik. Bu nedenle öncelikle kendi oyunumuza konsantre olmalı ve hem hücumumuzu hem de savunmamızı geliştirmeliyiz. Kesinlikle mental olarak doğru şekilde hazırlanmalı ve odaklanmalıyız. Bu bir reaksiyon maçı. Reaksiyon göstermeliyiz" dedi.