Igor Kokoskov: ASVEL’i 59’da tutmak kilit nokta oldu

Kokoskov'un açıklamaları şu şekilde:

İyi bir his. Bu ligde ‘kötü galibiyet’ diye bir şey yok. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Her pozisyon, her sayı önemli. Maça iyi başlamadık ama mücadele etmenin, bize enerji verecek bir takım bulmanın yolunu bulduk. Burada önemli olan savunmada yaptıklarımızdı. Sayı atmanın yolunu bulacak yeteneğimiz var ama bu takımı 59 sayıda tutmak bu galibiyette kilit rol oynadı.

İyi bir takımımız var. Doğru oyunu oynamak istiyoruz. Bencillikten uzağız. Bazen göremiyoruz, sonuç istediğimiz gibi olmuyor ama niyet aynı. Bu takım, bencillikten uzak. Doğru oynamak istiyorlar. Marko Guduric de bunlardan biri. Topu paylaşıyoruz, birbirimiz için oynuyoruz. (Eurohoops)