Vatandaşlar yokun hissini tattığı Ramazan ayında oruçları için iftara kaç saat kaldı sorularının cevabı araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri’nin yayınladığı imsakiye takviminde tüm iller için iftar vakitleri yer alıyor. 30 gün boyunca oruç tutacak olan Müslüman alemi iftar saatlerini merak ediyor. 2020 Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri haberimizde yer alıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri…

İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve akşam ezanı kaçta?

İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? İstanbul akşam ezanı saat kaçta?

28 Nisan Salı günü İstanbul'da iftar vakti 20.04. Akşam ezanı ile birlikte İstanbullular oruçlarını açacaklar.

Ankara'da iftara ne kadar kaldı? Ankara akşam ezanı saat kaçta?

28 Nisan Salı günü Ankara'da iftar vakti 19.47. Akşam ezanı ile birlikte Ankaralılar oruçlarını açacaklar.

İzmir'de iftara ne kadar kaldı? İzmir akşam ezanı saat kaçta?

28 Nisan Salı günü İzmir'de iftar vakti 20.07. Akşam ezanı ile birlikte İzmirliler oruçlarını açacaklar.

Oruç açarken iftarda hangi dualar okunur?

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!".

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) OKUDUĞU RAMAZAN DUASI

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: “Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: “Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, “(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."