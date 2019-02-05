IEM Sydney’e 2 takım davet edildi

30 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında Avustralya’da düzenlenecek ve playoff karşılaşmalarının 21 bin kişilik kapasiteye sahip Qudos Bank Arena’da oynanacak olan IEM Sydney turnuvasına 2 takım daha davet edildi.

250 bin dolarlık ödül havuzuna sahip turnuvaya ilk olarak, Avustralya merkezli takım Renegades davet edilmişti. ESL Avustralya, geçtiğimiz saatlerde yaptığı duyuruyla FaZe ve MIBR’ın turnuvaya davet edilen diğer takımlar olduğunu duyurdu. 16 takımın mücadele edeceği turnuvada, son açıklamanın ardından 5 tane davet slotu kaldı. Geriye kalan 8 slot hakkı için takımların, elemelerde mücadele etmesi gerekecek. (Playerbros)