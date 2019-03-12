’İdmanda da atmıştım’

Kara Kartal’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın önceki akşam Konyaspor’la oynadığı mücadeleye performansıyla damgasını vurmuştu. 33 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 14. dakikasında Adem Ljajic’in attığı golün asistini yapan isim olmuş, ardından 34. dakikada da frikikten klas bir vuruşla rakip fileleri sarsmıştı. Deneyimli isim, serbest vuruştan attığı klas golle ilgili olarak görüşlerini maçın ardından paylaştı. ‘Frikik çalışıyorum’ Takım antrenmanlarında sık sık benzer çalışmaları yaptığını belirten Burak, “İdmanda frikik çalışıyorum. Antrenmanda attığım bir frikik golü sonrasında hocamız Şenol Güneş, ‘Burada olduğu gibi maçta da aynı vuruşu yapmanı bekliyorum’ demişti. Maçta topun başına geçince aklıma o an geldi ve aynı şekilde vurup golü attım” sözlerini sarf etti. Sezonun ikinci yarısında katıldığı Beşiktaş’ta 7 maça çıkan Burak Yılmaz, rakip fileleri 5 kez havalandırdı ve ek olarak da 1 asist yapmayı başardı.

Orhan Yıldırım