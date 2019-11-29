Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Gençlerbirliği – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de 13. haftanın açılışında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor’un karşılaştığı ve iddaa bülteninde tek maç olarak oynanabilen mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %22’si konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Can Tongo’nun Yorumu

Gençlerbirliği son iki lig maçını da kazanmayı başardı ve kendini ligin 13. sırasına atmayı başardı. Yeni Malatya ise geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile berabere kalmıştı. Bu maçta tam kadro sahada olacaklar. Deplasmanda en azından 1 puan alacaklardır.

Schalke 04 – Union Berlin: Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı bahis yapılabilen ve canlı yayınlanacak maçta Misli.com üyelerinin %43’ü Schalke 04’ün kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Schalke ilginç bir şekilde deplasmanlarda bu sezon daha başarılı. Bu performansını kendi sahasına da yansıtabilseydi zirvede bile olabilirdi. Ancak U.Berlin karşılaşması Schalke için önemli bir şans olacaktır. Berlin kırılgan bir takım. Schalke'nin yüksek temposuna ayak uydurabileceğini sanmıyorum. Ev sahibi galibiyeti ilk tercihim.

Marsilya – Brest: Maç sonucu 1

Misli.com’dan canlı bahis yapılabilecek ve iddaa programında tek maç oynanabilen Marsilya – Brest karşılaşmasına Misli.com üyelerinin %64’ü ev sahibi galibiyetine bahis yapıyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilen Maçta Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Yavaş yavaş ritim bulan ev sahibi, eksiklerinin de takıma katkı vermeye başlamasıyla lider PSG takibine başlamış bulunmakta. Brest’in onlara rakip olabileceğine ihtimal vermiyorum. Maç sonu 1 ve üst 1.55 orandan kaçmaz.







