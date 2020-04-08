İddaacılara müjde!

Dünyada her şeyi olduğu gibi futbolda da Belarus, Nikaragua ve Tacikistan haricinde futbolu durduran koronavirüsü, elbette hem futbolseverleri hem de iddaaseverleri bir hayli üzmüştü. Ancak futbolsuz kalanlara müjdeli bir haber geldi.

Avrupa’nın 5 büyük liginden biri olan Almanya’da Bundesliga ve diğer alt liglerdeki maçların, önümüzdeki Mayıs ayında seyircisiz başlama ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Almanya liglerinde çok daha fazla canlı seçeneği ve bahis alternatifleri de olacak. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Christian Seifert, liglerin Mayıs ayında başlaması şeklinde görüş bildirdi.

Kulüplerin de liglerin ertelenmesi halinde 400 milyon Euro’yakın yayın hakkı kaybı yaşayacağı öğrenildi. Bu nedenle de kulüplerin çoğu da maçların Mayıs’ta başlamasına sıcak bakıyor. Zaten Schalke 04 Kulübü’nün yanı sıra birkaç kulüp daha idmanlarına tesislerinde başlamıştı.

Berkuk Ünyay