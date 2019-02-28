İddaa ihalesi resmen açıklandı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.

28 Şubat 2019, Perşembe 19:30 Son Güncelleme:
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İddaa ihalesi resmen açıklandı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "iddaa" ihalesini onaylandığını ve Şans Girişim Ortak Girişimi ile 10 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin olarak 11.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin neticelendirilmesinin ardından Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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