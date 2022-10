Icardı, Galatasaraylı taraftarların sabrını taşırdı! Tepki gösterdiler

Cimbom'da Mauro Icardi sıkıntısı yaşanıyor. Arjantinli yıldızın şu ana kadar futboluyla değil sadece özel hayatıyla gündeme gelmesi en sonunda taraftarların da sabrını taşırdı. Kayserispor önünde ilk 11'de forma giymesi beklenen Icardi'nin önceki gece Instagram'dan canlı yayın açarak yine Wanda Nara ve evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunması büyük tepki topladı.

ICARDI: BEN DELİ DEĞİLİM!

Yıldız futbolcu, "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim. O kadar çok yalan haberler oluyor ki bu kadarından bıktım. Arjantin'de gittiğimde eve alınmadığım yazıldı, bu bir yalan. Kulüpten izin alıp oraya gittim ve gideceğim de biliniyordu. Sonra Galatasaray 'daki idmanlarıma katılmak için İstanbul'a döndüm. Ayrılık kararını o verdi, bir tercih yaptı ve şu anda Arjantin'de. Böyle devam edip etmeyeceğimize ve çocuklar için bir şeyler yapıp yapmayacağımızı göreceğiz. Benim nasıl bir baba olduğumu herkes biliyor. Ben, benim olmayan 3 çocuğumu da kendim doğurmuşum gibi seviyorum. Bütün çocuklarımız bir arada büyüdü. Herkes neyin ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Icardi'nin yine özel hayatıyla gündeme gelmesi sonrası isyan eden taraftarlar, "Artık yeter! Seni gollerinle konuşalım. Sürekli Nara ve sorunlarını dinlemekten sıkıldık" yorumunu yaptı. Icardi'nin Kayseri deplasmanında sergileyeceği performans büyük merak konusu.

OKAN BURUK'TAN HÜCUM DENEMESİ

Galatasaray 'da BAY haftası sonrası oynanacak Kayserispor deplasmanı için hazırlıklar yoğun bir tempoda geçiyor. Florya'daki son üç antrenman da adeta maç havasında geçti. Ancak teknik patron Okan Buruk, henüz cumartesi akşamı sahaya süreceği ilk 11 konusunda net kararını verebilmiş değil. Florya'da 3 takımla yapılan turnuvalarda farklı kurgular deneyen Okan hoca, en iyi kadroyu bir araya getirmeye çalışıyor. Kayseri karşısında sürpriz hazırlığında olan Buruk, antrenmanlarda üst seviye performans ortaya koyan, bunun yanında istekli ve hırslı görünen tecrübeli yıldızlarını aynı anda sahaya sürmenin hesapları içinde.

Ligde henüz golü olmamasına rağmen, idmanlarda takımın en skorer ismi olan Mertens, Kayseri karşısında sol kanat forvet olarak görev yapabilir.

HEPSİ DE OYNAMAK İSTİYOR

Özellikle Mertens'in her antrenman maçında takımın en skorer ismi olması, Icardi'nin birbirinden şık goller kaydetmesi ve "Hazırım" mesajı vermesi, Mata'nın sahada yer aldığı her an çevresindeki oyuncuları pozisyona sokması, Okan Buruk'u 11'de değişime mecbur kılıyor. 3 tecrübeli yıldızı da ilk 11'de kullanmak isteyen Buruk, şimdilik Kerem'i gözden çıkarmış gibi görünüyor. Başarılı çalıştırıcı son taktik provada, ileri uçta Icardi, solda Mertens, forvet arkasında Mata ve sağ kenarda Yunus Akgün'ü birlikte denedi. Ancak bunun için, orta saha veya savunmaya bir başka yerli oyuncu daha adapte edilmesi gerekiyor.