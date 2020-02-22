Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ,ligin uzun bir maraton olduğunu ve hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışacaklarını belirterek, “Bizim için zor geçen bir müsabakaydı. Geçen haftadaki galibiyetin ardından ilk ayrı verdiğimiz mücadelede çok iyi değildi. İlk yarı rakip bizden daha etkiliydi. İkinci yarı gole kadar rakibin üstünlüğü vardı. Ardından golü bulduk. Daha sonra girdiğimiz pozisyonlar vardı atamadık. Biz atamadık rakip attı. Rakibimizin ilk yarı daha iştahlıydı. Küçük detaylar var. Çok fazla kart görüyoruz. Bu hafta geçen hafta gördüğümüz kartlardan dolayı sıkıntı yaşadık. Erzurumspor’u tebrik ediyorum. İkinci yarıdaki mücadelemizi gelecek haftalara yansıtmalıyız. Lig uzun maraton bu maraton sonunda hedefimize ulaşacağız. Altay maçı var önümüzde. İnşallah o maçla birlikte iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA