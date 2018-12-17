Ibekwe sağlık kontrolünden geçti

Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferi Ibekwe sağlık kontrolünden geçti

17 Aralık 2018, Pazartesi 16:44
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Ibekwe sağlık kontrolünden geçti

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferi Ifunanya Debbıe Ibekwe sağlık kontrolünden geçti.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri takımı ile anlaşan ABD'li basketbolcu şehre gelerek sağlık kontrolünden geçti. Kulüp yöneticisi Semih Tektaş ile hastaneye gelen Ifunanya Debbıe Ibekwe, bazı tetkiklerden geçti. 29 yaşındaki sporcu uzun forvet mevkiinde oynayen Ifunanya Debbıe Ibekwe, bugünden itibaren takıma katılarak yeni takımı ile İzmit Belediyespor hazırlıklarına başlayacak.

IBEKWE: "UMARIM İYİ BİR SEZON GEÇİRİRİZ"

Sağlık kontrolünde açıklamalarda bulunan 1.88 boyundaki basketbolcu, "İstanbul Üniversitesi’nde oynadığım zamanlardan tanıdığım bir şehre bir takıma geldi. burada olmaktan mutluyum. Umarım iyi bir sezon geçiririz" dedi.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

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