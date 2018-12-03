Hüseyin Kalpar: “Acı bir mağlubiyet aldık”

Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep’e 5-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar açıklamada bulundu. “5-1 mağlup olan bir takımın hocası nasıl konuşur bilmiyorum ama profesyonellik gereği konuşmak durumundayız” diyen Hüseyin Kalpar, “Gerçekleri doğruları konuşacağız. Maça 1-0 mağlup başladık. Bu mağlubiyetin altından kalkabilme adına iyi pozisyonlar bulduk. Devreyi nitekim 1-0 yenik kapattık. 54. dakikada penaltı golüyle 1-1’i yakaladık. 3 dakika sonra kendi kalemizde golü bulduk. Uğur’un da dışarı atılmasıyla oyun disiplininden koptuk ve acı bir mağlubiyet aldık” dedi.

Başkanın ve yönetim bu skoru hak etmediğini belirten Kalpar, “İstanbulspor maçından beridir, basit goller yeme hastalığımız var. Çok iyi mücadele ederek 5 gol yemek, ister istemez bizi üzüyor. Üzülmemek mümkün değil. Bunun altından nasıl kalkabiliriz, nasıl telafi ederiz bunun çalışması içinde olmak lazım. Giresunspor, Giresunluların takımı. Oyuncularımıza ve takımımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

İHA