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Samet Aybaba'dan müthiş seri! Hiç yenilmedi...

Spor Toto 1.Lig’de Adana Demirspor deplasmanda Altınordu takımını 1-0 yenerken Samet Aybaba yenilmezlik serisini sürdürdü. Adana Demirspor yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile 8 maçı da kaybetmezken Süper Lig'e doğrudan çıkma iddiasını arttırdı

13 Nisan 2021, Salı 22:52 Son Güncelleme:
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Samet Aybaba'dan müthiş seri! Hiç yenilmedi...

Adana Demirspor, Spor Toto 1.Lig’in 30.hafta maçında Altınordu takımını 1-0 yendi. Böylece Samet Aybaba döneminde yenilmezlik serisi sürdü. Adana Demirspor yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile 8 maçı da kaybetmezken Süper Lig'e doğrudan çıkma iddiasını arttırdı

SPOR TOTO 1.LİG PUAN DURUMU


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Samet Aybaba dönemi Adana Demirspor

Ümraniyespor 0-0 Adana Demirspor

Adana Demirspor 2-0 Bandırmaspor

Samsunspor 0-2 Adana Demirspor

Adana Demirspor 2-0 İstanbulspor

Eskişehirspor 1-1 Adana Demirspor

Adana Demirspor 2-0 Keçiörengücü

Akhisarspor 2-3 Adana Demirspor

Altınordu 0-1 Adana Demirspor


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