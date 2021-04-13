Samet Aybaba'dan müthiş seri! Hiç yenilmedi...
Spor Toto 1.Lig’de Adana Demirspor deplasmanda Altınordu takımını 1-0 yenerken Samet Aybaba yenilmezlik serisini sürdürdü. Adana Demirspor yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile 8 maçı da kaybetmezken Süper Lig'e doğrudan çıkma iddiasını arttırdı
Adana Demirspor, Spor Toto 1.Lig’in 30.hafta maçında Altınordu takımını 1-0 yendi. Böylece Samet Aybaba döneminde yenilmezlik serisi sürdü. Adana Demirspor yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile 8 maçı da kaybetmezken Süper Lig'e doğrudan çıkma iddiasını arttırdı
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