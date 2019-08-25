TFF 1. Lig’in 2. haftasında Altınordu sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ikinci yarıda kaçırdıkları golün maçın kırılma anı olduğunu belirtti.

Eroğlu, “Maçın ilk 10 dakikasına iyi başlamıştık. Rakip alanda baskıyla kazandığımız toplarla etkili olduk. Sonrasında rakibin pas trafiğine engel olamadık. Tecrübeli bir takıma karşı oyunu hızlandıramadık. İkinci yarıda kaçırdığımız gol maçın kırılma anıydı. O golü atabilseydik farklı bir senaryo olabilirdi. Onların sağ tarafından pozisyonlarımız vardı ama tecrübeli bir takıma karşı ağır kaldık. İkinci yarıda kaçırdığımız gol kırılma anıydı. O gol olsa farklı bir senaryo olabilirdi. Top ayağımızdayken kaptırdığımız golle kalemizde ikinci golü gördük. Rakibimiz oyunu soğutabilen tecrübeli ayaklara sahip ve bu avantajı iyi kullandılar. Son bölümde golü bulduk. Stoperlerimizi öne gönderdik. 2 haftalık süreç geçti ve puan alamadık. Hatayspor maçında iyi ışık vermiştik. Bugün de iyi başladık ama götüremedik. Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz. Skor desteğine ihtiyacımız var ama oyunsal anlamda her gün daha iyiye gidiyoruz” dedi.