Hüseyin Eroğlu: Etkili bir pas trafiği gerçekleştiremedik

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu’nun sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Hüseyin Eroğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

03 Mart 2019, Pazar 16:34 Son Güncelleme:
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Hüseyin Eroğlu: Etkili bir pas trafiği gerçekleştiremedik

Son dakikada yediği golle 1 puana razı olan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilerleyen haftalarda bu puan kaybını telafi edeceklerini söyledi.

Eroğlu, “Ligin iyi takımlarından biriyle oynayacağımızı biliyorduk. Topa sahip olup oyun kurgusunu en iyi şekilde planlamamız gerekiyordu. Maça istediğimiz gibi başladık ve golü de bulduk. Sonrasında kaptırdığımız toplar rakibe avantaj sağladı ve onlar üstün göründü. Savunmayı iyi yaptık ama daha etkili bir pas trafiği gerçekleştiremedik. İkinci yarı skor avantajıyla rakibin düşeceğini biliyorduk. 1-1'den sonra oyun lehimize geçti ancak basit pas hataları üretkenliğimizi düşürdü. 2-1’i bulduktan sonra son bölümde skoru korumak istedik ama son dakikalarda yediğimiz golle berabere kaldık. Üzgünüz. Bundan sonraki haftalarda bunu telafi etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz” ifadelerini kullandı. 

İHA

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