Hüseyin Eroğlu: Çok anlamlı bir galibiyet bizim için

Spor Toto 1. Lig’de Bereket Sigorta Ümraniyespor’u 1-0 mağlup eden Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, çok anlamlı bir galibiyete imza attıklarını bildirdi. Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maça istedikleri gibi başlamalarına rağmen yaptıkları pas hatalarıyla rakiplerine 3-4 net pozisyon verdiklerini söyledi.

Topa sahip olamadıklarını bildiren Eroğlu, "İkinci yarıda değişik hamlelerimizle topa sahip olarak oynamaya başladık. Özellikle oyunu genişleterek rakibimizin dengesini bozmaya çalıştık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, daha derli topluyduk ve ön alanda daha istekliydik. Rakibin oyundan düşeceğini biliyorduk." dedi.

Eroğlu, golü daha erken bulma şansını yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Maçın son dakikasına kadar bırakmadığımız oyunu penaltı golüyle kazandık ve 3 puanla ayrılıyoruz. Çok anlamlı bir galibiyet bizim için. Maçtan önce söylediğim gibi haftalardır iyi oynayan, iyi mücadele eden takımla birlikte hem savunma hem hücum yapan oyuncularım ve sonradan oyuna girenlerin katkısı bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz."