Hüseyin Eroğlu: Acemice bir hatayla mağlup olduk

TFF 1. Lig’de Keçiörengücü’ne 2-1 mağlup olan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Uzatmada beraberlik golünü bulmamıza rağmen acemice bir hatayla mağlup olduk." dedi. Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını, rakiplerinin oyun seçeneklerine izin vermemeye çalıştıklarını söyledi.

İlk yarıda golü bir türlü bulamadıklarını ve uzatma bölümünde 1-0 geriye düştüklerini kaydeden Eroğlu, "Uzatmada beraberlik golünü bulmamıza rağmen acemice bir hatayla mağlup olduk, üzüntülüyüz. Bize yakışmayan bir goldü. Maç bitmek üzereyken 90 5’te atıp 10 saniye sonra gol yemek kötüydü. Oyuncularım çok iyi mücadele verdi ama hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık." ifadelerini kullandı.