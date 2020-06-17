Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün Fenerbahçe’ye konuk olan Trabzonspor’da; deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçına ilk 11’de başlayan Da Costa yedek kulübesinde yer alırken, kart cezalısı Guilherme ise kadroda bulunmadı. Bordo-Mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Da Costa’nın yerine Majid Hosseini’ye, Guilherme’nin yerine de Badou Ndiaye’ye forma verdi. Trabzonspor, Fenerbahçe’yle oynadıkları karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Alexander Sörloth ilk 11’i ile başladı.