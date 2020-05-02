Hülya Avşar’ın istediği ücret dudak uçuklattı

En son, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde rol alan Hülya Avşar, bölüm başı 60 bin TL kazanıyordu.

Uzun süredir bir projede görülmeyen başarılı ismin bu durumu şaşırtıyordu. Ancak sebebi ortaya çıktı.

Yapımcılar Avşar’ın kapısını çalsa da elleri boş döndü. Çünkü birden fiyatını 2 katına çıkararak, bölüm başı 120 bin TL istedi.

'Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa'nınn haberine göre; istediklerinden de ödün vermeyen Avşar, ne pazarlığa yanaşıyor ne de indirime.

Hülya Avşar, ayrıca set kurallarını değiştirdi. Haftada 2 gün izin, sette 10 saatten fazla kalmama kuralı getirdi. TV programları için istediği bölüm başı ücret ise 100 bin TL.