Hull City - Cardiff City maç sonucu: 2-1

Championship'in 42. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City sahasında Cardiff City'i konuk etti. Ligin 42. haftasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla Hull City oldu.

Hull City'nin Fenerbahçe 'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh 8. dakikada attığı golle ev sahibi takım öne geçerken 11. dakikada Lewie Coyle ile farkı ikiye çıkarttı. Misafir takımın tek golünü 81. dakikada Aden Flint kaydetti.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Hull City puanını 47'ye yükseltti. Cardiff City ise 49 puanda kaldı.