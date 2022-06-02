Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı.

A Spor'da yer alan habere göre Hull City, Fenerbahçe ile geleceği belirsiz olan Ozan Tufan ile Lille'den ayrılan golcü futbolcu Burak Yılmaz'a talip oldu. Futbolcuların transferi için görüşmelerin başladığı da aktarılanlar arasında yer aldı.

Burak Yılmaz veda etti

2020'den bu yana Lille forması giyen Burak Yılmaz, Fransız ekibiyle son maçına Rennes karşısında çıkmış ve takımına veda etmişti. Lille ile şampiyonluk da yaşayan golcü futbolcu toplamda 72 maçta 25 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Ozan Tufan belirsizliği

Geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralık olarak transfer olan ancak yarı dönemde Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan ise sonrasında Sarı-Lacivertli ekipte Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.



