'Hugo tam bir takım oyuncusu!'

Fiorentina, 2 yıl önce Vitor Hugo’yu Brezilya ekibi Palmeiras’tan 6 milyon Euro karşılığında büyük umutlarla transfer etmişti. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Vitor, fizik olarak çok güçlü bir futbolcu. Özellikle hava toplarında çok başarılı. Tüm duran top pozisyonlarında gizli bir gol silahı olabiliyor. Serie A’da başarılı olamamasının sebebi, bu lige bir türlü adapte olamaması. İtalyan futbolunun ritmine uyum sağlama konusunda sıkıntılar yaşadı. Bunun etkisiyle konsantrasyon eksikliği problemleri eklendi ve yaptığı birkaç hata sonrasında geri plana düştü. Geçen sezon çok iyi oynadığı bir maç dışında genel olarak etkili olamadı.

"Türkiye’de daha az sorun yaşar"

Beşiktaş’ın eski stoperi Pepe ve şu anda kadrosunda bulunan oyuncusu Domagoj Vida’yla kıyasladığımızda Hugo’nun bu 2 ismin bir adım gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş’a transferi sonrasında Türkiye’de İtalya’dan daha az sorunla karşılaşacağı net. Bir star olabileceğini sanmıyorum tam bir takım oyuncusu olduğunu söyleyebilirim.

Opsiyonu 32 milyon TL

Beşiktaş, Vitor Hugo için Fiorentina’yla satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle anlaştı. Brezilyalı savunmacıyı 1 yıl kiralamak için 300 bin Euro ödeyecek olan Kara Kartal, oyuncunun bonservisini almak isterse kasasından 5milyon Euro (32milyonTL) çıkacak.



