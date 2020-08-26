Hoşgeldin Formula 1

2005-2011 yılları arasında ülkemizde düzenlenen Formula 1, o dönem müthiş bir heyecan yaratmıştı. Ancak FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) ile yaşanan gerek birtakım anlaşmazlıklar gerekse beklenen sükseyi yaratamamış olması 2011 yılında F1'in, İntercity İstanbul Park'tan çekilmesine neden oldu. Ancak geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmeler yarış severleri heyecanlandırdı. Bu anlamda özellikle İspanya'da Jerez pisti ya da ülkemizde İstanbul Park'tan, birinin kesinlikle 2020 takvimine dahil edileceği konuşuluyordu. İlk olarak iddia olarak ortaya atılan bu haberlerin sonrasında gerçek olduğu ortaya çıktı. Önce Jerez pistinde yarış düzenlenmeyeceği açıklandı. Sonrasında ise İstanbul Park Yönetimi ile FIA arasında yapılan görüşmeler hızlandı. Şu anki sözleşme 1 yıllık Aradaki pürüzler tek tek kaldırıldı. Bu gelişmelerin sonucunda F1, dün resmi olarak 9 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Yapılan sözleşmenin ilk etapta 1 yıllık olduğu bilgisine ulaşılırken, yarış ise 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Park’ta gerçekleşecek. Henüz yarışın seyircili olup olmayacağı konusunda ise bir bilgi verilmedi.

Onların en sevdiği pist!

İstanbul Park, F1 pilotları tarafından her zaman en çok sevilen pistlerden biri oldu. Özellikle meşhur 8. viraj ile adını dünyaya duyuran İstanbul Park için halen geçmişteki ve günümüzdeki pilotlar övgü dolu sözlerle bahsediyor. Mevcut Ferrari pilotu 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile Mercedes'in 6 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton da İstanbul Park'ı favorileri arasında gösteren isimlerden sadece ikisi.

FIA’nın hesabı uçuşa geçti

Türkiye’deki yarış severler, Formula 1’in resmen ülkemize dönmesi için dün adeta geri sayıma geçmişti. Öğlen saatlerinde yaklaşık 4.7 milyon takipçisi olan FIA’nın resmi Twitter hesabından ve internet sitesinden beklenen açıklama, “Türkiye Grand Prix’si geri döndü” başlığıyla verildi. Bu haber, yaklaşık 18 bin kişi tarafından paylaşılırken, yaklaşık 50 bin civarında beğeni aldı. Uzun süredir böyle bir etkileşim sayısına ulaşmayan hesaptan ardından Türkiye GP’si ile ilgili birçok haber paylaşıldı.

Pilotların ve takımların verdiği tepkiler…

Pilotlar:

Charles Leclerc (Ferrari): Kalp şeklinde gülen yüz emojisi.

George Russell (Williams): Dört gözle bekliyorum.

Romain Grosjean (Haas): Harika

Takımlar:

Mercedes: Biz hazırız.

Red Bull: Biz hazırız.

McLaren: (Geçmiş yıllardaki yarış fotoğraflarını paylaştı.)

Haas: Türkiye dönüyor ve İstanbul'daki ilk ziyaretimiz için heyecanlıyız.

Racing Point: 9 yıllık beklemeden sonra geri dönüyoruz.

Williams: Oraya fazladan bir araba getirebilir miyiz?(İstanbul Park'ta en çok kazanan Massa'yı (3)kastediyorlar.)





Mertcan Polat





Mini yorum / Mertcan Polat

Devamlılığı bizim elimizde

Pandemi sürecinin belki de ülkemiz adına en önemli faydalarından biri de Formula 1'in ülkemize geri dönüşü oldu. 2005-2011 yılları arasında düzenlenen yarışlarda seyirciler beklenen ilgiyi göstermedi, organizasyonun yönetimi konusunda da sıkıntılar yaşadık. Ancak şimdi daha tecrübeliyiz ve bunun yanı sıra ülkemizdeki F1 kitlesinde ciddi bir artış var. F1'i sadece spor olarak değerlendiremeyiz. Evet, her sene katılım payı için ciddi paralar ödeniyor ancak bu sporun ülkeye hem ekonomik hem de turistik açıdan müthiş bir gelir sağladığı unutulmamalı. Korona süreci nedeniyle FIA, ülkemize zorunlu bir geri dönüş yapmış olsa da bu dönüşü devamlı kılmak artık tamamen bizim elimizde.







