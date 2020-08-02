Göze sempatik sinir gönderen yolun hasar alması ile beraber meydana gelen bir hastalık olarak öne çıkmaktadır. Belli başlı bazı ana belirtiler ile beraber kendini gösteren ciddi bir hastalık olarak dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda pupil daralması, göz kapağı düşüklüğü ile beraber yüzün bir bölgesinin terleme yaşamaması gibi durumlar ortaya çıkarmaktadır. Özellikle meydana gelen belirtileri iyi analiz etmek ve buna göre doktora erken zamanda başvurmak, hastalığın düzelmesi açısından büyük öneme sahiptir.

Horner sendromu nedir?

Nadir bir hastalık olarak öne çıkan horner sendromu gözler ile beraber yüzün bir bölümünü etkileyen bir hastalıktır. Beyinden yüz ile birlikte göze giden sinir yolunun bozulması üzerinden ortaya çıkar. Özellikle göz bölgesine sempatik sinir gönderen yolun hasar alması üzerine meydana gelen bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Üst göz kapağının sarkması, göz bebeğinin daralması ya da yüzün bir yarısında ter üretiminin gerçekleşmemesi ana belirtiler içerisinde bulunmaktadır.

Baş ve göz ile beraber yüz bölgesine ulaşan sempatik uyarının kesilmesi nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Önemli özellikleri arasında bölgede mitosis ve miyozisinin gibi durumların olması şeklinde değerlendirmek mümkün. Özellikle inme ve omurilik ile beraber tümör gibi sebeplerden dolayı hastalığın ortaya çıktığı söylenebilir. Tabi bununla beraber daha birçok farklı sebepten dolayı horner sendromu yaşanabilmektedir.

Horner sendromu belirtileri nelerdir?

Sinir iletimi zincirindeki hasar sebebi ile ortaya çıkan horner sendromu, belli başlı bazı belirtiler ile beraber kendisini göstermeye başlar. Sempatik uyarının ulaşmaması nedeniyle ortaya çıkan bu durum, belirtiler üzerinden hemen doktora başvurulması gereken önemli bir hastalıktır.

- Etkilenmiş olan göz diğer göze göre daha açık renkli olabilir.

- Yüzün etkilenmiş olan tarafında sıcaklık ile beraber kızarıklık olur.

- Her iki göz arasında büyüklük farkı meydana gelir.

- Alt göz kapağının hafif yüksek olması ile belirti görünür.

- Etkilenen göz bölgesinde kızarıklık meydana gelir.

- Göz içeri doğru batık olur.

Özellikle Horner sendromunun belirtileri pek kolay anlaşılmaz. En önemlisi göz kapağı düşüklüğü ile beraber etkilenmiş olan yüz bölgesinde terlemenin yaşanmaması söz konusu olursa anlaşılması çok daha zor bir hale gelebilir. Diğer taraftan bu tür bir hastalık ile mücadele eden kişiler de baş ağrısı da ortaya çıkmaktadır. Meydana gelen belirtiler üzerinden semtomlar ile beraber en kısa süre içerisinde doktora başvurmak büyük öneme sahiptir.

Horner sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Horner sendromu tedavi edilebilmesi için altta yatan sebeplerin iyi anlaşılması gerekmektedir. Zira bazı hastalarda horner sendromunun sebebi tam olarak anlaşılmaz. Böyle durumlarda veya herhangi bir sebep ortaya tam olarak çıkmamış ise, sendrom oluşsa bile hastanın gündelik hayatına herhangi bir etki yaratmaz.

Özellikle tümör ya da belli başlı bazı anormalliklerin saptanması ile horner sendromu meydana geldiği anlaşılabilir. Yani daha doğrusu ne tür bir sebepten dolayı ortaya çıktığına dair bilgi elde edilir. Böyle durumlarda uzman doktor kontrolü altında nedene dayalı tedavi yöntemleri gerçekleştirilir. Altta yatan tıbbi sebepler doğrultusunda ilaç tedavisi ile beraber, aynı zamanda cerrahi yöntem üzerinden tedavi tercihi gerçekleşir. Bu noktada doktorun bilgilendirmesi ile beraber ne tür bir tedavi uygulanacağına dair karar verilir.

Horner sendromu testi nasıl yapılır?

Horner sendromu testi uzman doktor kontrolü altında belirtiler ele alınmak suretiyle gerçekleştirilir. Yapılan farklı yöntemler üzerinden tetkik ve teşhis ile beraber altta yatan sebep ortaya çıkarılır. Böylece ne tür bir tedavi yöntemi uygulanacağına dair kesin bilgi alınır. Özellikle teşhis konusunda horner sendromu oldukça karmaşık bir çalışma üzerinden gerçekleşir.

- Fiziki muayene,

- Tıbbi geçmişi,

- Görüntüleme testleri,

- Göz muayenesi,

Bu gibi testler ile beraber kesin sonuç elde edilir.

Horner sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Eğer horner sendromu tedavi edilmez ise, yaşanan belirtiler çok daha şiddetli biçimde ortaya çıkar. Özellikle sempatik yolunun kapanması ile beraber sinir iletimi noktasındaki hasarlar, fiziksel olarak istenmeyen sonuçlar doğurabilir.