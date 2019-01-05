Hopman Kupası'nda şampiyon, Federer ve Bencicli İsviçre!
Hopman Kupası'nda 2019 yılının şampiyonu, geçtiğimiz sene de olduğu gibi Roger Federer ve Belinda Bencic'in temsil ettiği İsviçre oldu. Federer ve Bencicli İsviçre, finalde Alexander Zverev ve Angelique Kerber'den oluşan Almanya takımını 2-1 mağlup etti.
Hopman Kupası finali, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da İsviçre ile Almanya'yı karşı karşıya getirdi. Roger Federer ile Belinda Bencic'in temsil ettiği İsviçre, Alexander Zverev ve Angelique Kerberli Almanya'yı 2-1 mağlup etti.
Serinin ilk maçında Federer, Zverev'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle devirerek İsviçre'yi 1-0 öne geçirirken tek kadınlar müsabakasında Bencic'i 6-4 ve 7-6(6) ile deviren Kerber, durumu 1-1 yaptı ve finali karışık çiftler maçına taşıdı.
Şampiyonu tayin edecek karışık çiftler mücadelesinde Federer-Bencic tandemi, Zverev-Kerber ikilisini 4-0, 1-4 ve 4-3(5-4)'lük setlerle devirdi ve Hopman Kupası'ndaki şampiyonluk unvanını korudu.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler