Hopman Kupası finali, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da İsviçre ile Almanya'yı karşı karşıya getirdi. Roger Federer ile Belinda Bencic'in temsil ettiği İsviçre, Alexander Zverev ve Angelique Kerberli Almanya'yı 2-1 mağlup etti.

Serinin ilk maçında Federer, Zverev'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle devirerek İsviçre'yi 1-0 öne geçirirken tek kadınlar müsabakasında Bencic'i 6-4 ve 7-6(6) ile deviren Kerber, durumu 1-1 yaptı ve finali karışık çiftler maçına taşıdı.

Şampiyonu tayin edecek karışık çiftler mücadelesinde Federer-Bencic tandemi, Zverev-Kerber ikilisini 4-0, 1-4 ve 4-3(5-4)'lük setlerle devirdi ve Hopman Kupası'ndaki şampiyonluk unvanını korudu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler