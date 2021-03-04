Geçtiğimiz günlerde Zlatan Ibrahimovic, LeBron James'i Amerika Birleşik Devletleri'nde sesini yükseltmek ve siyasete girmekle eleştirdikten sonra tartışmayı alevlendirdi. Her iki sporcu da bir dizi açıklamada bulundu. Yaşanan tartışmaya basketbolcu İsaiah Thomas'tan sonra Amerikan eski kadın futbolcusu Hope Solo da dahil oldu.

Hope, İbrahimoviç'in dünyayı asla değiştirmeyeceğini açıkladı ve sporun en azından Amerika'da siyasetle el ele gittiğini vurgulayarak "Amerika'da spor ve politika el ele yürüyor. Üzgünüm, bu yorumlara katılmıyorum. O bir aptal. Bence o ikiyüzlü ve bildiğim şu ki, sessizlik asla dünyayı değiştirmeyecek ve Zlatan muhtemelen dünyayı asla değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Bu bizim hakkımızdır"

Son olarak Hope Solo, Amerika Birleşik Devletleri marşı sırasında sporcuların diz çökme ihtiyacını görmemekle birlikte, ABD Futbolunun sporcuların barışçıl bir şekilde gösteri yapmasına izin vermesinden mutlu olduğunu söyledi. "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum, ancak aynı zamanda NFL oyuncularının bir Super Bowl önünde durmasının ne anlama geldiğini anlıyorum. Birleşik Devletler Futbol Federasyonu'nun sporcuların barışçıl bir şekilde protesto etmesine izin vermesinden gurur duyuyorum. Amerikalılar olarak bizim hakkımızdır" dedi.

"Kapa çeneni"

Geçtiğimiz gün LeBron James'in eski takım arkadaşı Isaiah Thomas, Milan'ın İsveçli yıldızı Ibrahimovic'e twitter'dan "Kapa çeneni" şeklinde tepki göstermişti.







