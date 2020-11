Honor of Kings, günlük oyuncu sayısında rekor kırdı

Honor of Kings, dünyanın en popüler oyunlarından biri haline geldi. Sadece Çin’de bulunan mobil bir MOBA olan Honor of Kings olarak da bilinen Wanghzhe Rongyao , beşinci yıldönümünü kutluyor. Oyunun bugüne kadar günlük ortalama 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını bugün ortaya koyan Tencent’in Timi Studios tarafından geliştirildi.

Oyun Kasım 2015’te Android ve iOS için yayınlandı. Timi ayrıca Call of Duty’yi mobile getirmek için Activision ile birlikte çalıştı. Honor of Kings’in ilginç bir tarihi var. 2015 yılında Tencent, League of Legends’ı mobil ortama taşımak için Riot Games’e başvurdu . Riot iddiaya göre reddedildi ve League’in oynanışının mobil cihazlarda kopyalanamayacağını söyledi. Oyun anında hit oldu. App Annie’nin istihbaratından alıntı yapan Technode’a göre , piyasaya sürüldükten iki yıl sonra dünya çapında en çok hasılat yapan oyun oldu.

Tencent daha sonra popüler MOBA’nın uluslararası bir uyarlamasını geliştirmeye devam etti. Arena of Valor olarak adlandırıldı ve 2017’de piyasaya sürüldü. Bu oyunun Riot ve Tencent’in ilişkilerinin gerilmesine neden olduğu iddia ediliyor. Riot, oyunun League of Legends’ı kopyaladığını iddia etti.

Riot, geçen yıl League of Legends: Wild Rift’i duyurduktan sonra kazançlı mobil oyun pazarını da ele geçirmeye çalışıyor . Oyun şu anda belirli bölgelerde açık beta sürümündedir . 2021 baharına kadar dünyanın birçok bölgesinde oynanabilecek. Şirketin daha önce söylediğinin aksine Wild Rift, League’in oynanışının mobil cihazlarda kopyalanabileceğini kanıtladı.

Bununla birlikte, Honor of Kings rekorları kırmaya devam ediyor. Oyun aynı zamanda birinci ligiyle gelişmiş bir espor sahnesine sahip, Kings Pro League şu anda 2020 sonbahar sezonu için devam ediyor. Bu yılın başlarında, Honor of Kings Dünya Şampiyonu Kupası 2020, Şangay ve Pekin’de bir LAN etkinliği olarak oynandı. Liquipedia’ya göre turnuva, yarısı kitle fonlaması yoluyla toplanan 4,5 milyon doların üzerinde bir ödül havuzuna sahipti.