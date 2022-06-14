36 yıl sonra Dünya Kupası bileti almayı başaran Kanada, dün gece CONCACAF Uluslar A Ligi Grup C'de deplasmanda karşı karşıya geldiği Honduras'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son bölümü ve sonrasında büyük gerginlik yaşandı. Atiba Hutchinson, ilk 11'de başladığı maçın 59. dakikasında kenara gelirken Cyle Larin, 67. dakikada oyuna dahil olmuştu.





Maçın son dakikalarında Kanada'da Alistair Johnson, Omar Elvis'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Bu pozisyon sonrası büyük bir tartışma çıkarken Guatemalalı hakem Mario Escobar, Kanada'da Cyle Larin, Milan Borjan, Doneil Henry ve Jonathan David'e de sarı kart gösterdi.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Kanada oyuncuları soyunma odası koridorlarına doğru yöneldi ve tartışmalar burada da devam etti.

Sam Adekugbe başrolde

La Prensa'ya göre Kanadalı oyuncular, maçın bitiş düdüğü sonrası ilk olarak soyunma odasına doğru giderken onların bulunduğu bölgeye yaklaşan Honduraslı taraftarlarla tartıştılar. Sonrasında ise soyunma odası koridorlarında kapıları bağrışlar eşliğinde kapıları yumrukladılar.

Geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da geçiren Sam Adekugbe ve Stephen Eustaquio'nun dikkat çektiği olaylarda Kanadalı oyuncular, hakem odasını tekmelediler.

Lille forması giyen Kanada'nın yıldızı Jonathan David, arkadaşlarını sakinleştirerek soyunma odasına götürmeye çalıştı.

Kanada Millî Takımında kriz sürüyor!

Kanada, 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmiş olsa da federasyon ile sorunlar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Kanadalı oyuncular, Dünya Kupası primi ödemelerini protesto etmek adına greve gitmişlerdi. Bunun sonucunda Canada Soccer, Panama ile oynanacak hazırlık maçını iptal etmişti.







