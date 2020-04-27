Hollanda Eredivisie'de sezonun iptali, Avrupa kupalarına katılacak takımların belirlenmesi noktasında tartışma yarattı. Ligin 5.'si Willem II ile 6. sıradaki Utrecht arasında yapılan Avrupa kupalarına gidecek takım seçimi, oldukça konuşulacak nitelikte oldu.

Normal şartlarda Hollanda'da ilk 2 sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacaktı ki Ajax ve AZ Alkmaar bu bileti elde ettiler. 3. sıra UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyordu ki bu bilet de Feyenoord'un oldu. 4., 5., 6. ve 7. sıralar ise UEFA Avrupa Ligi bileti için Play-Off oynayacaklardı ama bu Play-Off maçları iptal olunca bilet 4. sıradaki PSV'ye verildi.

Kupadan bir takımın daha Avrupa kupalarına gitme hakkı bulunuyordu. Orada da mücadele tamamlanmadığı için lig 5.'si Willem II biletin sahibi oldu.

Kupada finalist, ligde maçı eksik...

Hollanda'da ortalığın karışmasına da bu durum neden oldu. Hollanda Kupası'nda Feyenoord ile final oynayacak Utrecht, kupanın iptal edilmesi sonucunda bu şansı kaçırdı.

Ligde ise Utrecht, 25 maçta 41 puan toplamış durumda ve +16 averajı var. Utrecht, 6. sırada yer alırken 5. sıradaki Willem II 26 maçta 44 puana sahip ve averajı +3... Yani Utrecht eksik maçını kazanmış olsaydı 5. sırayı alacaktı.

Aralarındaki maçlarda da üstün taraf

İki takımın ligde oynadığı maçlarda da Utrecht'in üstünlüğü bulunuyor. Evinde Willem'i 2-0 geçen Utrecht, deplasmanda da rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Kupadaki hakkını alamamış olması ve ligde de daha iyi averaja sahip olmasına rağmen maç eksiği nedeniyle Avrupa bileti alamaması nedeniyle Utrecht'in itirazda bulunduğu belirtiliyor. Hollanda ekibinin bir sonraki aşamada ise UEFA'ya başvuracağı aktarılmakta.



