Hollanda'da alınan karar ile Eylül ayına kadar futbol maçlarının oynanmayacağı duyuruldu. Eredivisie'nin ise son haliyle kalması şampiyon ve küme düşen takım olmayacağı açıklandı. Son haliyle Eredivisie'de en golcü oyuncular ise Berghuis ve Dessers oldu.

Feyenoord takımından Steven Berghuis 24 maçta 15 gol atarken Heracles takımından Dessers 26 maçta 15 gol kaydetti.