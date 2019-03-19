Hoffenheim’ı Alfred Schreuder çalıştıracak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim’ı gelecek sezondan itibaren Hollanda’nın Ajax kulübünde antrenör olarak görev yapan Alfred Schreuder çalıştıracak.

19 Mart 2019, Salı 18:02
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Hoffenheim’ı Alfred Schreuder çalıştıracak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim’ı gelecek sezondan itibaren Hollanda’nın Ajax kulübünde antrenör olarak görev yapan Alfred Schreuder çalıştıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam Schreuder’in 2019-2020 sezonunundan itibaren 3 sezon boyunca Hoffenheim’da teknik direktör olarak göreve başlayacağı ifade edildi.

Schreuder, Ajax’a gitmeden önce Hoffenheim’da 2015-2018 yılları arasında antrenör olarak görev almıştı.

Hoffenheim’ı 2016’dan bu yana çalıştıran ve sezon sonunda mavi-beyazlı takımdan ayrılacak teknik direktör Julian Nagelsmann’ın, gelecek sezon Leipzig’de görev alması bekleniyor.

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