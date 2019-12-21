Hoffenheim-Dortmund maç sonucu: 2 - 1

Bundesliga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Hoffenheim, güçlü Borussia Dortmund'u konuk etti. Marco Reus'un yokluğunda Sancho, Götze, Hazard ileri üçlüsüyle maça başlayan Dortmund, karşılaşmanın ilk yarısını Mario Götze'nin 17. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı.

Maçın büyük bölümünde üstün oynayan konuk Borussia Dortmund, 2. golü bir türlü atamazken, Hoffenheim, Sargis Adamyan (79') ve Andrej Kramaric (87') ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi.

Hoffenheim bu galibiyetle Bundesliga'da 27 puanla 6. sıraya yükselirken, Lucien Favre yönetimindeki Dortmund 30 puanda kaldı.