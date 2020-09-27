Hoffenheim - Bayern Münih maç sonucu: 4-1

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim, 7 Aralık 2019'dan bu yana yenilgi yüzü görmemiş durumda maça çıkan son şampiyon Bayern Münih'i 4-1 mağlup ederek ligde liderliğe yükseldi.

27 Eylül 2020, Pazar 18:41 Son Güncelleme:
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Hoffenheim - Bayern Münih maç sonucu: 4-1

Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Hoffenheim, sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 4-1 mağlup etti. Hoffenheim, rakibine 7 Aralık 2019'dan bu yana ilk yenilgisini tattırdı. 

Hoffenheim'ı galibiyete taşıyan goller 16. dakikada Bicakcic, 24. dakikada Munas Dabbur, 77. ve 90+2. dakikada Andrej Kramaric'ten geldi. Bayern'in tek golünü ise 36. dakikada Joshua Kimmcich attı. 

Hoffenheim, 2'de 2 yaparak Bundesliga'da liderliğe yükseldi. Bayern Münih ise ligdeki üst üste 11. deplasman maçını kazanarak rekor kırma şansını kaybetti.


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