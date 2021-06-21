EURO 2020 D Grubu’nda 1 puanı bulunan son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan’ın, en iyi üçüncü olması ya da Çekya alacağı sonuca göre ikinci sırayı alması adına İskoçlar karşısında kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Taraftar desteğini arkasına alacak İskoçlar’da koronavirüs testi pozitif çıkan Billy Gilmour, bu mücadelede forma giyemeyecek. Steve Clarke’ın takımının da tıpkı Hırvatlar gibi en azından bir üst tur adına üçüncü olması için ya da İngiltere’nin alacağı sonuca göre ikinci olabilmesi adına 3 puanı alması şart.

Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Haziran Salı günü Hampden Park'ta oynanacak kritik maçı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hırvatistan - İskoçya muhtemel 11'ler:

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Ivanusec, Perisic, Petkovic

İskoçya: Marshall, McTominay, Hanley, Tierney, O’Donnell, Armstrong, McGregor, McGinn, Robertson, Dykes, Adams