Son zamanlarda vücut geliştirme sporlarıyla uğraşan bireylerin merak ettikleri konulardan biri de Hipertrofi olmaktadır. Hipertrofi kasların uygun seviyeye gelmesi için yapılması gereken davranışlar olarak bilinmektedir. Özellikle beslenme spor tekrarları Hipertrofi için önemlidir.

Hipertrofi nedir?

Hipertrofi kasların uygun hacimlerde büyümesi anlamına gelen bir terim olarak bilinmektedir. Özellikle son yıllarda sık sık Hiperplezi ile karıştırmalar olmaktadır. Bunun nedeni benzer anlamları karşılaması olarak nitelendirilebilir.

Kaslarda bulunan hücrelerin hacimlerinin büyümesi demek daha çok yapılı ve hacimli bireyler haline gelmek demektir. Daha çok spor yapan bireylerde bir süre gözlenen şişkinlik hissi ile benzetilmesi oldukça mantıklıdır. Erkeklerde buluna testosteron hormonu sayesinde kasların daha çok meydana çıkması ve bu pamp süresinin uzaması sağlanmaktadır.

Bazı kadınlar kendilerinde testosteron hormonu miktarı az olması nedeniyle ek testosteron alma durumlarına başvururlar. Fakat bu durumlar pek sağlıklı sonuçlar doğurmadığı yetkililer tarafınca açık bir şekilde belirtilmiştir. Kendinizin sağlığı ve sevdiklerinizin üzülmemesi için bu gibi durumlara dikkat edilmesi ilk öncelik olarak bilinmektedir.

Hipertrofi sağlamak için uygulanması gereken antrenmanlar nelerdir?

Hipertrofi oranını ve etkisini arttırmak için yapılması gereken işlemler basit ve uygulanışladır. Öncelikle normal yapılan rutin ağırlıklara beş kilo daha katılarak spora başlanılmasında fayda vardır. Devamında ağırlık çalışmasında kısa setlerle sık tekrara yaparak Hipertrofi seviyesi maksimum yapılabilir.

Uzmanların görüşüne göre bu oran aşırı arttırılmamasın da fayda vardır. Çünkü kas etkisini arttırmak isteyen bireyler sık sık kas yırtılmaları ve sakatlıklarla karşılaşmaları normaldir. Özellikle erkek bireyler bu durumun önüne geçmek için bir eş ile çalışmaktadır. Aynı zamanda bel bandı ve eldiven kullanılmasında fayda bulunmaktadır.

Hipertrofi için nelere dikkat edilmelidir?

Hipertrofi olmasını ve kas kütlesini arttırmak isteyen bireyler her şeyden önce ne seviyede olmasına karar vermelilerdir. Düzenli ve risk faktörlerini en aza indirilmesi için birkaç yöntem belirlenmiştir. Öncelikle kas kütlesini arttırmak için sağlıklı ve doğal beslenme oldukça önemlidir.

Bireyler ağırlıklara girerken yardım almalılardır. Ve sık sık su tüketilmesinde faydalar vardır. İnsan sağlığı için oldukça nemli olan su sıvısı Hipertrofi için de önemlidir. Unutulmamalıdır Ki kasların ana etkeni sudur.

Beslenmemiz hipertrofi için önemli midir?

Sadece Hipertrofi için değil birçok kas gelişim terimlerinin ana maddesi kesinlikle beslenme olmaktadır. Hatta uzmanlara göre bireyler spora başlamadan önce yemek yeme düzenine alışmaları gerekir.

Çünkü besinler vücutta bulunan kasların ana maddelerinden biridir. Sadece protein ağırlıklı beslenmekte kesinlikle tehlikeli olarak nitelendirildiği bilinmektedir. Bireyler her türlü yiyeceği ve karbonhidrat, protein ve yağı uygun oranlarda almalıdır. Ayrıca hastalanmamak için de vitaminlere önem verilmesi gerekir.

Hipertrofi için protein ne derece önemlidir?

Sadece Hipertrofi için değil birçok sistemde protein temel maddeyi oluşturmaktadır. Özellikle beyin hücrelerinin iletişim ve diğer özelliklerinin sağlıklı yürümesi için proteine ihtiyaç vardır. Son yılarda yapılan araştırmalara göre vücutta dayanıklı olan birçok yapının temelinde protein olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sağlam bir vücut için protein oranına ve gıda olarak alınmasına dikkat edilmelidir.

Halk arasında Tavşan ölümü olarak bilinen ölüm çeşidi nadir gözlense de karşılaşılmaktadır. Daha çok protein ağırlıklı beslenen bireyler ve yağ karbon hidrat oranını sıfıra indiren bireyler dikkat etmelidir. Yapılan araştırmalara göre İsviçre dolaylarında karşılaşılan ölümlerin çoğu aşırı protein ağırlıklı beslenmedir.

Hipertrofi oluşması için sadece protein ağırlıklı beslenilmesi nedeniyle birçok kişi vefat etmektedir. Tavşan oranı denilern yani her türden besin ögesine sahip olunan gıdalrla beslenilmesi son derece önemlidir. Protein almak içeren bireyler için en sağlıklı yöntem olarak yumurta önerilmektedir. Çünkü yumurta içerdiği protein itibari ile en sağlıklı besin maddesidir.

Protein tozu yoluyla Hipertrofi sağlamak isteyen bireyler için kesinlikle dikkatli olunması şarttır. İsmi ve güvenilirliği test edilmemiş maddelerden oluşan protein tozları tehlikelidir. Bu nedenle oldukça dikkat edilmeli ve mümkünse bir bilenden yardım alınmasında fayda vardır.

Yağlar hipertrofi için önemli midir?

Hipertrofi durumu ile karşılaşmak isteyen bireyler kesinlikle yağ dengelerine dikkat etmelerinde fayda vardır. Aşırı yağlı beslenmeler hem vücutta sarkmalara hem de kasların gizlenmesine sebebiyet vermişi bilinen bir durumdur.

Daha çok metabolizması hızlı olan bireyler için bu durum mantıklıdır. Fakat metropolit bir sıkıntısı yoksa bireylerin aşırı yağlı gıdalar almamalıdır. Özellikle ayaküstü yiyeceklerde vücuda ve Hipertrofi etkisine zara veren durumlar bulunmaktadır.

Karbonhidratlar hipertrofi için önemli midir?

Unutulmaması gereken durumlar arasında bulunan ve Hipertrofi için nemli olan durumda karbonhidrat oranlarıdır. Çünkü karbonhidrat fazlası zararlıdır. Karbonhidratın az olması da yararlı değildir. Oran iyi korunmalıdır.