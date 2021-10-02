Hikmet Karaman: Oyuncularım daha dikkatli olabilirlerdi

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Hikmet Karaman'ın açıklamaları şöyle;

Maça iki takım da iyi başladı. Güzel bir maç gidiyordu. Yediğimiz golün öncesi bütün takımlar için geçerli atakta olan ve hücum opsiyonunda fazla oyuncu ile giden, Fernandes’in hepsi var pasları var, bu gibi durumlarda atağa kalktığınızda atak netilenecek. Kalabalık olmamıza rağmen müthiş bir şut vurdu gol oldu. 1-0 geriye düşüyorsunuz. Karşınızda Trabzonspor… İkinci yarıda penaltı golüyle oyuna devam etmek ağır. Normal gol yesen başka bir şey ama… Hücum oyuncularımızı oyuna soktuk. Rakip kaleye inmek istedik. Pozisyonlar da verdik. Genel 90 dakikaya baktığımızda oyuncularım daha dikkatli olabilirlerdi. Son paslar ve son vuruşlarda. Genelinde bu eksikleri gidermeye çalışacağız. Ben memnunum. Bir istek ve gayret var. Risk etmemize rağmen gol arayan bir takım var. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Abdulkadir’in hamlesi takıma pozitif olarak yansıdı