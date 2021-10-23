Hikmet Karaman: Acil 3 puana ihtiyacımız var

Süper Lig ’in 10. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor ’a 2-0 yenilen Yukatel Kayserispor’un teknik direktörü Hikmet Karaman, son iki deplasman karşılaşmasından da puansız ayrıldıkları için üzüntü duyduklarını belirtti.

Karaman, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda 2 basit gol yediklerini dile getirdi.

Oyun 1-0 devam ederken birkaç pozisyon yakaladıklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"İlk yarıda yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilseydik, belki 1-1’i yakalayabilirdik. İkinci yarı oyun daha farklı bir yere gitti. Genel olarak baktığınızda geçen hafta 45. dakikada gol yedik, bu hafta ise 44. dakikada ikinci golü yedik. Hem grup hem de takım defansında bariz bireysel hatalar yapabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içi kupa maçı ve hafta sonu oynayacağımız lig maçında sakat oyuncularımızın da aramıza katılmasını bekliyoruz. Bir türlü aynı oyuncularla üst üste maça çıkamadık. Böyle olunca da defans bölgesinde bariz hatalar yapabiliyoruz."

Kendileri için son derece önemli bir karşılaşmadan puansız ayrıldıklarını anlatan Karaman, "İki önemli deplasman olan Alanya ve Konya’dan puan çıkarmamız gerekiyordu, çıkaramadık. Alttaki takımlar puan olarak bize yaklaştı. Onun için acil 3 puana ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız maçı kazanıp, eski havamızı yakalamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

AA