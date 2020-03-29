Son dakika haberi: Coronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ardından oğulları Hikmet Albayrak'ın da coronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, coronavirüs tedavisinin tamamlandığını ve test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Peki Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşında?

Hikmet Albayrak kimdir?

Hikmet Albayrak, 1983 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul üniversitesi Ekonometri bölümünde okudu. 13 yaşında Altur Turizmde çalışmaya başladı.

Abdurrahim Albayrak kimdir?

1954 yılında Rize’de doğmuş olan Albayrak, 1977 yılında Altur Turzim Otobüs İşletmeciliği’ni kurmuştur. Altur Turzim Servis ve Tic. Ltd. Şti. yanında Altur Turizm Taşımacılık Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Altur Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Altur Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Altur Turizm Filo Kiralama şirketlerinin yönetim kurulu başkanıdır. 1992 – 1994 Galatasaray Altyapı Başkanlığı, 2001 – 2013 arası çeşitli dönemlerde Galatasaray Futbol Şube sorumluluğu, 2014’te İkinci Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu ile yönetimde yer almıştır. Halen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı’dır. Evli ve 7 çocuk babası olan Albayrak Almanca bilmektedir.



