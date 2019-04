Hidayet Türkoğlu’ndan Can Bartu için başsağlığı mesajı

TBF’nin internet sitesinde paylaşılan mesajda, Türkoğlu’nun şu ifadelerine yer verildi:

"Can Bartu, bir dönem Türk sporcusunun yurt dışında temsiline örnek ve öncü olan isimlerden biriydi. Spora ve milli formaya her daim tutkuyla bağlı olan Can Bartu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan merhum Can Bartu’ya Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dilerim."

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu da merhum Can Bartu için taziye mesajı yayımladı.