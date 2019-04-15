Hidayet Türkoğlu: Umarım Olimpiyatlar’a gitme fırsatı yakalarız

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çin’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda Olimpiyatlar’a katılma fırsatı yakalamak istediklerini belirtti. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun THY Euroleogue’de Play-Off’a kalmasını da değerlendiren Türkoğlu, iki takıma da başarılar diledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çin’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesinde gruplardaki karşılaşmaların önemine vurgu yapan Türkoğlu, “Orada elde edeceğimiz başarı, daha sonra bizi inşallah, şu ana kadar bizim de sporculuk kariyerimizde hiç elde edemediğimiz Olimpiyatlar’a gitme fırsatı getirir diye düşünüyorum. Türk basketbol tarihinde gerçekten çok büyük bir başarı olur. Kadınlarımız bunu 2 kez yaptı. Onları bir kez daha kutlamak istiyorum. Erkekler olarak inşallah bu Dünya Şampiyonası bize uğur getirir. Sezon başında getirdiğimiz yabancı kuralı ile, Türk oyuncuların kendi takımlarında aldığı süreler arttı. Burada elde edeceği tecrübeler ve yazın Ufuk Sarıca ve ekibiyle yapacakları kamp dönemiyle birlikte takımımızın iyi durumda olacağını ümit ediyoruz. İnşallah orada sergileyecekleri performansla da hayal ettiğimiz başarılara ulaşırız” ifadelerini kullandı.

“Basketbol tarihinde bir ilk olabilir”

THY Euroleague’de hem Anadolu Efes’in hem de Fenerbahçe Beko’nun Play-Off’lara kalmasıyla ilgili olarak da konuşan Hidayet Türkoğlu, “Euroleague’de oynayan takımlarımıza başarılar diliyoruz. Belki bu sene ilk defa bir ilki gerçekleştirmek için hepimiz, takımlarımızın destekçileri olacağız. Türk basketbol tarihinde bir ilk olacak. İki takımımız birden, bana göre Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan Final-Four’da Türkiye’yi temsil etmek için fırsat yakaladılar. Hem kulüplerimize hem de oradaki tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA